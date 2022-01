De pandemie heeft de digitalisering van de financiële wereld in een stroomversnelling gebracht. De vergelijkingswebsite TopCompare zat in maart 2020 in een goede startpositie, dankzij drie Rocket Internet-veteranen met diepe zakken. In 2022 moet het nieuwe management nog een versnelling hoger schakelen.

De vergelijkende website TopCompare.be heeft grootse plannen. In september nam het de energievergelijker Tariefchecker over, en binnenkort kunnen beleggers er de tarieven van de brokers vergelijken. "We willen een one-stopshop worden, waar mensen naartoe gaan voor al hun geldzaken", zegt Alison Roquet, die samen met Elvedin Vejzovic sinds midden december de leiding over TopCompare.be heeft. "De coronacrisis heeft de financiëledienstenleveranciers de voorbije twee jaar verplicht digitaal te gaan. TopCompare.be was natuurlijk al lang digitaal", merkt Elvedin Vejzovic op. Alison Roquet: "We hadden bij de start van de pandemie een streepje voor op de analoge financiëledienstenleveranciers, omdat we weten hoe we mensen via sociale media kunnen aantrekken of goed kunnen scoren in de zoekresultaten van Google. Plots wilden ook meer partijen met ons samenwerken." De website is in 2015 opgericht door Wouter Vanderheere, die in maart 2020 overstapte naar Virteo. TopCompare kreeg van de financieeltoezichthouder FSMA een licentie als makelaar in consumentenkrediet en hypothecair krediet. Niet toevallig staat de website vandaag vooral sterk in persoonlijke en hypothecaire leningen. Alison Roquet leerde de website kennen toen ze een huis kocht en informatie zocht over leningen. "Ik heb ruim vier jaar bij AB InBev gewerkt als project- en salesmanager, maar daarna wilde ik proeven van het ondernemerschap en heb ik mijn eigen internetbedrijf opgericht." Roquet kende de vorige CEO, Quentin Denis, die eind 2021 overstapte naar Shippr, gespecialiseerd in snelle leveringen. In december 2020 ging ze bij TopCompare aan de slag als verantwoordelijke voor hypotheekleningen. Het is geen toeval dat veel mensen komen en gaan bij TopCompare. "Het is een heel jong team. De oudste werknemer is 36 jaar", laat Alison Roquet zich ontvallen. "Dat is het leuke aan start-ups. Je leert razendsnel bij en je krijgt ook al snel veel verantwoordelijkheid. Elvedin Vejzovic en ik zijn allebei onze carrière begonnen bij een grote multinational, en dat is in niets te vergelijken met een startende onderneming." Het jonge managementduo moet opboksen tegen bekende vergelijkende websites als Spaargids.be, dat sinds 2016 deel uitmaakt van DPG Media. Dat is een grote groep om mee te concurreren. "TopCompare heeft ook een grote groep achter zich", merkt Elvedin Vejzovic op. Hij heeft een voorgeschiedenis als strategisch consultant bij Deloitte, waar hij gespecialiseerd was in groeistrategieën voor kleine en middelgrote Belgische ondernemingen. "We maken deel uit van een netwerk van vergelijkende websites." De eerste website, CompareAsiaGroup, werd in 2014 in Hongkong opgericht, met de steun van grote spelers in de financiële wereld, zoals Goldman Sachs, Jardine Pacific en Route 66 Ventures. Nova Founders Capital doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar de oprichters van het investeringsfonds, Mads Faurholt-Jorgensen, Raphael Strauch en Stefan Bruun, hebben al heel wat ervaring. De twee Denen en de Oostenrijker kennen elkaar van bij Rocket Internet, de Duitse investeringsmaatschappij van de broers Samwer die aan de lopende band internetbedrijven als Zalando en HelloFresh koopt en verkoopt, en van de kortingenwebsite Groupon. Met financiële diensten vonden ze hun eigen niche. TopCompare.be maakt deel uit van de Europese tak, Samlino Group (vroeger CompareEuropeGroup). In 2016 haalde die 20 miljoen euro op bij grote namen zoals Peter Thiel, de oprichter van PayPal en eerste investeerder in Facebook, Mark Pincus, de oprichter van Zynga (dat games als Farmville ontwikkelde), en het investeringsfonds ACE & Company. "We zijn stilaan van een start-up uitgegroeid tot een scale-up. Die omgeving sprak mij enorm aan, omdat je daar nog altijd een entrepreneur moet zijn", vindt Alison Roquet. "We overleggen regelmatig met onze collega's in Finland, Portugal, Griekenland en Denemarken. Zij zijn met ongeveer hetzelfde bezig als wij. Ze bouwen allemaal vergelijkingswebsites voor persoonlijke financiën uit. Soms kunnen we van elkaar leren. Al zijn er ook verschillen van land tot land. In Griekenland en Denemarken worden er vooral verzekeringen vergeleken. In Portugal draait het meer om rentevoeten voor hypotheken. In België ligt de focus op persoonlijke leningen", voegt Elvedin Vejzovic toe. De vijf landen in Europa waar Nova Founders Capital een vergelijkingswebsite financiert, hebben één ding gemeen: "Er is nog onontgonnen territorium. Er is geen dominante speler die de hele markt bespeelt. Daardoor is er nog ruimte om te groeien en zelfs de markt voor een stukje zelf te maken", stelt Vejzovic. TopCompare verzamelt informatie over spaarrekeningen, kredietkaarten, leningen, verzekeringen, energiecontracten en binnenkort ook over beleggingen. Het Belgische team bestaat uit 23 mensen, en huist in een coworkingspace in Etterbeek. Het IT-team zit grotendeels in Portugal. Voor de gebruikers is de vergelijkende website gratis. "We vergelijken zo goed als de volledige markt, maar mensen kunnen enkel naar de websites van onze partners doorklikken via ons platform. Voor elke consument die doorklikt naar een energieleverancier, verzekeraar of bank, krijgen we een commissie", zegt Roquet. Ook de artikels op de blog over financiële educatie zijn gratis. Bankshopper.be, een andere Belgische vergelijkende website voor banken en verzekeraars, hanteert ongeveer hetzelfde inkomstenmodel. De ambities zijn groot, en worden gevoed door de dagelijkse gesprekken met de investeerders. Roquet: "We willen groeien. We willen partnerschappen sluiten. We willen alles waarin we actief zijn opschalen en nieuwe activiteiten opstarten. We beginnen altijd bescheiden, om daarna verder te bouwen. In theorie komt alles wat impact heeft op het budget van gezinnen in aanmerking. We helpen beslissingen voor te bereiden met simulaties, vergelijkingen, een meerwaarde voor de consument te brengen, en de brug te slaan tussen de klanten en dienstenleveranciers."