'REMI', een online tool die kan berekenen hoeveel aanvullende financiële steun gezinnen nodig hebben om aan een menswaardig inkomen te geraken, wordt beschikbaar gemaakt voor alle steden en gemeenten in België. Dat heeft de federale ministerraad vrijdag beslist. De regering trekt daar 100 miljoen euro voor uit.

Het REMI-systeem bestaat nu al in onder meer Kortrijk, Beernem, Gent, Leuven en Brugge. Het gaat om een online tool, ontwikkeld door het Centrum voor budgetadvies en onderzoek CEBUD, die per gezin kan berekenen hoeveel aanvullende financiële steun nodig is wanneer blijkt dat het inkomen uit werk, uitkering of bijstand onvoldoende is om de noodzakelijke uitgaven te betalen. Het OCMW past het verschil met het referentiebudget dan bij.

De federale regering maakt nu 100 miljoen euro vrij voor OCMW's om het systeem aan te kopen en middelen uit te keren aan gezinnen. Dat gebeurt op voorstel van minister van Armoedebestrijding Karine Lalieux (PS).

Meerderheidspartij Vooruit drong naar eigen zeggen sterk aan op de uitbreiding van het REMI-systeem tijdens de regeringsonderhandelingen. 'Een groot deel van de gezinnen en mensen die in armoede belanden, zijn mensen die werken, soms zelfs twee jobs combineren, maar op het einde niet rondkomen. Dat krijg je toch niet uitgelegd?', zegt het socialistische Kamerlid Vicky Reynaert, zelf schepen van Sociale Zaken in het West-Vlaamse Beernem. 'Uitgaven zoals kledij, gezond eten en verwarming zijn geen luxe, maar basis. Iedereen heeft daar recht op. De berekening van een referentiebudget moet die uitgaven opnieuw mogelijk maken.'

