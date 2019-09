Spaarrente onder nul is voorlopig taboe voor Belgische banken

De centrale banken zijn vastbesloten om de rente voor lange tijd op een heel laag niveau te betonneren. In het buitenland kunnen mensen gratis geld lenen en kost sparen geld. In België is dat voorlopig niet aan de orde.

De wereld staat op zijn kop. In Denemarken kunnen gezinnen sinds vorige maand geld lenen voor de aankoop van een woning zonder dat ze ook maar één kroon rente moeten betalen. Bij Nordea Bank krijgen de Denen gratis krediet op twintig jaar. Jyske Bank hanteert zelfs een rente van minus 0,5 procent voor hypothecaire leningen met een looptijd van tien jaar. Dat wil zeggen dat een particulier die vandaag 100.000 euro leent bij de derde grootste bank van Denemarken enkel het kapitaal moet aflossen en elk jaar 500 euro rente op zijn rekening krijgt teruggestort.

