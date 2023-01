Vanaf 1 februari krijgen de inwoners van Frankrijk 3 procent rente op hun gereglementeerde spaarrekening Livret A. Dat steekt de Belgische spaarders de ogen uit. Kunnen zij een spaarboekje in Frankrijk of een ander land openen? Drie vragen.



...

"Vooral in Frankrijk, Italië en de Baltische staten bieden banken erg aantrekkelijke rentevoeten voor onmiddellijk opvraagbaar geld op spaarrekeningen of termijnrekeningen", zegt Paul Wolter, woordvoerder van Raisin, het fintechplatform dat zijn klanten toegang biedt tot hogere spaarrentes in andere landen. "Volgens de meest recente data van de Europese Centrale Bank leveren termijnrekeningen met een looptijd van een jaar het meest op in Frankrijk (1,83%) en in Italië (1,78%). België zit met een gemiddeld rente van 1,5 procent op een jaar boven het gemiddelde van de eurozone, net zoals Duitsland (1,34%).""Op dit moment zijn er geen plannen om een Belgisch platform op te richten. Ons aanbod is helaas niet beschikbaar voor inwoners van België." Op de website van Raisin lezen we dat inwoners van elk land van de eurozone, de Europese Economische Ruimte "met uitzondering van België" en zelfs inwoners van Zwitserland een rekening bij Raisin kunnen openen."Veel banken aanvaarden enkel inwoners van hun land als klanten, omdat er complicaties komen kijken bij het aanvaardingsproces van niet-inwoners. Als banken niet-inwoners als klant aanvaarden, dan moeten die klanten door een hele procedure. Ze moeten ook de taal machtig zijn en rekening houden met mogelijke verschillen in gebruiken. Om complicaties aan beide zijden weg te nemen, is Raisin in 2012 opgericht om het gevoel van een eengemaakte markt voor spaarders te creëren met vrij verkeer voor spaargeld in de Europese Unie en alle voordelen van dien voor de betrokken partijen."