De Belg heeft in april minder gespaard. Na een lange aanhoudende stijging met verschillende nieuwe records, klokte het tegoed op de gereglementeerde spaarboekjes af op 296,6 miljard euro, zo leren nieuwe cijfers de Nationale Bank donderdag. Dat bedrag ligt wel ruim 10 miljard euro hoger dan een jaar eerder.

In maart was met een nieuwste record van 298,8 miljard euro nog de kaap van 300 miljard euro in het vizier gekomen. Maar in het aanschijn van die mijlpaal, was er dus een daling in de vierde maand van het jaar.

De spaarlust van de doorsnee Belg blijft desalniettemin groot. In april 2020 ging het bijvoorbeeld om 285,2 miljard euro, of ruim 10 miljard euro minder dan twaalf maanden later. De cijfers stijgen al langer, op een daling in september na.

In april stond voorts 306,5 miljard euro geparkeerd op de zichtrekeningen. Dat ligt dus nog hoger dan de piek van 304,3 miljard euro in februari. Het cijfer voor april is dus een nieuw record. Door de aanhoudende lage rente op spaarboekjes, doen vele Belgen niet meer de moeite om geld te parkeren op het spaarboekje. Daar ligt het rendement bij de meeste bank op de wettelijk gegarandeerde minimumrente van 0,11 procent (0,01 procent basisrente en 0,10 procent getrouwheidspremie).

