'Spaarders wachten op het negende wereldwonder'

'Het startpunt om vandaag een pensioenvermogen op te bouwen is vreselijk slecht. Of je nu belegt in aandelen, obligaties of bakstenen: alles is redelijk tot vreselijk duur.' Dat zegt Daan Killemaes, hoofdredacteur van Trends.

Je zal maar jong zijn en sparen voor je oude dag. Het startpunt om vandaag een pensioenvermogen op te bouwen is vreselijk slecht. Of je nu belegt in aandelen, obligaties of bakstenen: alles is redelijk tot vreselijk duur. Voor de jongere generaties is de recordrace op de Amerikaanse beurzen slecht nieuws. Vertrekkend van die hoge waarderingen zijn de te verwachten rendementen voor de volgende jaren, zelfs in de betere economische scenario's, eerder beperkt. Sparen voor de oude dag wordt voor de jongere generaties hard labeur, terwijl de belastingdruk op arbeid en het rendement op vermogen onverminderd hoog zal blijven. Politici beseffen nog altijd niet welke druk de vergrijzing op de vooral jongere generaties legt en nog decennia zal leggen.

