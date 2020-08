Spaarboekjes gevulder in juni

Er stond in juni 291,6 miljard euro op de gereglementeerde spaarboekjes in België. Dat is 2,1 miljard euro meer dan in mei, en 6,4 miljard euro meer dan in april. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank.

De spaarboekjes raken alsmaar gevulder, ondanks de lage interestvoeten. De coronacrisis en de maatregelen om die in te dammen, maken dat Belgen minder kunnen uitgeven en dus meer sparen. Volgens de Nationale Bank konden de Belgen 19,1 procent van hun inkomsten sparen tijdens de eerste drie maanden van het jaar. Dat is een record en veel meer dan tijdens de drie maanden ervoor, toen de spaarquote nog 12,7 procent bedroeg.