Op de Belgische gereglementeerde spaarboekjes stond in april 285,2 miljard euro, een nieuw record. Dat blijkt uit de jongste, voorlopige cijfers van de Nationale Bank.

In maart was er nog een lichte daling van het spaargeld. Dat werd toen toegewezen aan de coronacrisis: sommigen zouden misschien aan hun spaargeld moeten zitten om hun inkomensverlies te compenseren. Maar een maand later is dat effect alweer verdwenen.

Integendeel: op een maand tijd kwam er op basis van voorlopige cijfers 1,7 miljard euro bij op de gereglementeerde spaarboekjes. Analisten wezen er al op dat de coronacrisis geen bankencrisis is, zoals in 2008, toen het vertrouwen in de banken compleet zoek was.

Lees ook Vlaanderen wil uw spaargeld 'activeren' met fiscale stimuli

In maart was er nog een lichte daling van het spaargeld. Dat werd toen toegewezen aan de coronacrisis: sommigen zouden misschien aan hun spaargeld moeten zitten om hun inkomensverlies te compenseren. Maar een maand later is dat effect alweer verdwenen.Integendeel: op een maand tijd kwam er op basis van voorlopige cijfers 1,7 miljard euro bij op de gereglementeerde spaarboekjes. Analisten wezen er al op dat de coronacrisis geen bankencrisis is, zoals in 2008, toen het vertrouwen in de banken compleet zoek was.