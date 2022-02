De Spaanse bank Santander lanceert een nieuwe spaarrekening in België. Met 0,65 procent biedt die de hoogste rente op de markt, zo blijkt uit een rangschikking van spaargids.be. Maar je moet wel van goeden huize zijn: de rente geldt alleen op bedragen tussen 125.000 en 200.000 euro.

Santander stelt vast dat mensen met meer dan 100.000 euro spaargeld hun geld vaak verspreiden over verschillende banken. Met de nieuwe spaarrekening - Vision MAX - wil de bank mensen verleiden om toch voor één spaarboekje te kiezen, hoewel spaargeld maar tot 100.000 euro beschermd is door het depositogarantiestelsel.

Wie tussen 125.000 en 200.000 euro op de spaarrekening zet, krijgt een basisrente van 0,25 procent en een getrouwheidspremie van 0,40 procent. Voor lagere bedragen is dat respectievelijk 0,05 en 0,40 procent.

Op de tweede plek in de rangschikking van spaargids.be staat een ander spaarboekje van Santander Consumer Bank (een Belgisch bijkantoor van Santander). Dat biedt vooral dankzij een hogere getrouwheidspremie een totale rente van 0,60 procent. Dan volgen spaarrekeningen van bpost bank, Aion Bank en MeDirect die - onder voorwaarden - een totale rente bieden van 0,55 of 0,50 procent.

Bij de Belgische grootbanken staat de rente op de spaarrekeningen bijna altijd op het wettelijke minimum van 0,11 procent.

Santander stelt vast dat mensen met meer dan 100.000 euro spaargeld hun geld vaak verspreiden over verschillende banken. Met de nieuwe spaarrekening - Vision MAX - wil de bank mensen verleiden om toch voor één spaarboekje te kiezen, hoewel spaargeld maar tot 100.000 euro beschermd is door het depositogarantiestelsel. Wie tussen 125.000 en 200.000 euro op de spaarrekening zet, krijgt een basisrente van 0,25 procent en een getrouwheidspremie van 0,40 procent. Voor lagere bedragen is dat respectievelijk 0,05 en 0,40 procent. Op de tweede plek in de rangschikking van spaargids.be staat een ander spaarboekje van Santander Consumer Bank (een Belgisch bijkantoor van Santander). Dat biedt vooral dankzij een hogere getrouwheidspremie een totale rente van 0,60 procent. Dan volgen spaarrekeningen van bpost bank, Aion Bank en MeDirect die - onder voorwaarden - een totale rente bieden van 0,55 of 0,50 procent. Bij de Belgische grootbanken staat de rente op de spaarrekeningen bijna altijd op het wettelijke minimum van 0,11 procent.