Santander Consumer Bank, een uitdager in het Belgische bankenlandschap, verhoogt de rentes op zijn spaarboekjes vanaf 17 oktober. De bank pakt uit met een rente van in totaal 1 procent op een traditionele spaarrekening.

De Belgische tak van de Spaanse bank Santander verhoogt de rente op alle drie de spaarboekjes die ze aanbiedt.

Op het Vision-boekje gaat de basisintrest van 0,25 naar 0,40 procent en de getrouwheidspremie van 0,10 naar 0,20 procent.

Op de Vision Plus-rekening gaat de basisrente van 0,05 procent naar 0,20 procent en de getrouwheidspremie van 0,55 procent naar 0,80 procent. Samengeteld geeft die formule dus een rente van 1 procent.

Het derde spaarboekje heeft speciale voorwaarden: enkel wie tussen 125.000 en 200.000 euro parkeert op het Vision Max-boekje, krijgt vanaf 17 oktober op zijn spaargeld 0,50 procent basisrente en 0,70 procent getrouwheidspremie, of samengeteld 1,20 procent.

NIBC Direct en CKV, andere kleine spelers, hadden eerder al hun rentes opgetrokken, maar Santander zal volgens de gegevens van de gespecialiseerde website Spaargids.be na de aanpassing de hoogste rentes bieden op de Belgische markt.

De grootste banken blijven voorlopig bij de wettelijke minimumrente van 0,11 procent (0,01 procent basis en 0,10 getrouwheidspremie) op hun gereglementeerde spaarrekeningen. Een aantal banken stopte wel al met nulrentes of negatieve rentes boven een bepaald saldo of op bedrijfsrekeningen.

