Ruim 180.000 mensen hebben een tweede job

Iets meer dan 180.000 mensen in België, of 3,8 procent van de werkende bevolking, had vorig jaar een tweede job. Het gaat om afgerond 95.000 mannen en 85.000 vrouwen. De tweede job is er het vaakst een als zelfstandige. Dat meldt het statistiekbureau Statbel dinsdag.