De Fransen zullen wat meer rendement krijgen op hun spaarcenten. De regering gaat immers in januari de rente op de gereglementeerde spaarrekening - de Livret A - optrekken. Dat heeft minister van Financiën Bruno Le Maire verklaard.

De Livret A is het meest gebruikte spaarboekje in Frankrijk. Vandaag bedraagt de rente op de gereglementeerde spaarrekening 0,5 procent: het laagste ooit. Maar dat gaat stijgen in januari, vertelde Le Maire op de Franse radio en televisie. Hij zei niet met hoeveel de rente omhoog gaat. Vanaf februari zal de verhoogde rente van kracht zijn.

De rente op de Livret A wordt elke zes maanden herbekeken, maar is al twee jaar onveranderd gebleven. In februari 2020 daalde de rente van 0,75 naar 0,5 procent. Zowat 55 miljoen Fransen hebben een Livret A, en het is daarmee het meest gebruikte spaarproduct bij onze zuiderburen.

De hogere rente moet de stijgende inflatie in Frankrijk weerspiegelen. Volgens de minister is het hoge prijspeil vandaag zijn 'belangrijkste bezorgdheid'.

Parijs zet vooral in op een bescherming van de Fransen tegen hoge energieprijzen en stijgende prijzen in de supermarkt. Met het optrekken van de spaarrente wil de regering nu ook het spaargeld beter beschermen tegen de inflatie.

De Livret A is het meest gebruikte spaarboekje in Frankrijk. Vandaag bedraagt de rente op de gereglementeerde spaarrekening 0,5 procent: het laagste ooit. Maar dat gaat stijgen in januari, vertelde Le Maire op de Franse radio en televisie. Hij zei niet met hoeveel de rente omhoog gaat. Vanaf februari zal de verhoogde rente van kracht zijn. De rente op de Livret A wordt elke zes maanden herbekeken, maar is al twee jaar onveranderd gebleven. In februari 2020 daalde de rente van 0,75 naar 0,5 procent. Zowat 55 miljoen Fransen hebben een Livret A, en het is daarmee het meest gebruikte spaarproduct bij onze zuiderburen. De hogere rente moet de stijgende inflatie in Frankrijk weerspiegelen. Volgens de minister is het hoge prijspeil vandaag zijn 'belangrijkste bezorgdheid'. Parijs zet vooral in op een bescherming van de Fransen tegen hoge energieprijzen en stijgende prijzen in de supermarkt. Met het optrekken van de spaarrente wil de regering nu ook het spaargeld beter beschermen tegen de inflatie.