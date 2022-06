Sinds 1997 telt Capgemini het aantal mensen in de wereld met een vermogen van meer dan 1 miljoen dollar, zonder rekening te houden met de eerste woning. Sinds 2012 brengt het consultancybedrijf ook de Belgische high-net-worth individuals of HNWI in kaart.

Capgemini heeft zijn eigen methode ontwikkeld om elk jaar op basis van macro-economische gegevens in te schatten hoeveel dollarmiljonairs er zijn bijgekomen. Onder meer de groei van het bruto binnenlands product, de stijging van de vastgoedprijzen, de evolutie van beurskoersen en het spaargeld vormen de input voor het model van Capgemini.

...

Capgemini heeft zijn eigen methode ontwikkeld om elk jaar op basis van macro-economische gegevens in te schatten hoeveel dollarmiljonairs er zijn bijgekomen. Onder meer de groei van het bruto binnenlands product, de stijging van de vastgoedprijzen, de evolutie van beurskoersen en het spaargeld vormen de input voor het model van Capgemini.Een miljoen dollar is vandaag niet meer zoveel waard als een miljoen dollar in 2012, door de inflatie. "Toen ik zelf nog voor een private bank werkte, lag de drempel voor klanten op 1 miljoen dollar of 750.000 euro. We zien dat private banken hun drempels voor private banking niet verhoogd hebben. Integendeel, sommige banken hebben hun drempels verlaagd omdat ze met behulp van technologie ook voor kleinere vermogens al iets kunnen betekenen", zegt Ben Weekers van Capgemini. "In het World Wealth Report worden ook trends besproken en daarvoor spreken wij met de private banken en een kleine 3.000 van hun meest vermogende klanten", zegt zijn collega Robert van der Eijk.Hoeveel dollarmiljonairs zijn er in België?"Toen we in 2012 met de meting in België begonnen, kwamen we uit op 82.600 dollarmiljonairs. Nu zijn er dat 141.100, een stijging met 71 procent in tien jaar. Vorig jaar kwamen er 5,6 procent bij. Zowel wereldwijd als in België zien we dat het aantal dollarmiljonairs minder snel gestegen is dan het vermogen van de miljonairs. Het totale vermogen van de Belgische HNIW wordt geschat op 362 miljard dollar in 2021, tegenover 205 miljard dollar in 2012. De rijken worden rijker. Het gemiddelde vermogen van de Belgische dollarmiljonair bedroeg 2,6 miljoen euro in 2021."Hoe komt het dat het aantal minder snel toeneemt dan in andere landen?"Om snel rijk te worden, moet je naar Noord-Amerika verhuizen. In de VS nam het aantal dollarmiljonairs toe met 13,2 procent. In Europa (6,7%) en Azië (4,2%) kwamen er veel minder bij. In landen als Denemarken, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk groeide de populatie van dollarmiljonairs sneller dan gemiddeld in Europa. In Azië spelen zeker en vast de lockdowns en de covid-restricties een belangrijke rol. In Hongkong is het aantal dollarmiljonairs zelfs gedaald het afgelopen jaar. Wereldwijd tellen we 22,5 miljoen individuen die meer dan 1 miljoen dollar bezitten."De verklaring ligt ook in de samenstelling van de portefeuille. Aandelen hebben de voorbije jaren de wind in de zeilen gehad. Cash en equivalenten hebben een gewicht van 26 procent in de portefeuilles van de Belgische dollarmiljonairs, tegenover 22 procent gemiddeld in Europa en 20 procent gemiddeld in de Verenigde Staten. Dat suggereert dat de Belgen voorzichtig zijn met hun centen. Aandelen hebben de voorbije jaren de wind in de zeilen gehad. In 2022 zal die grote cashpositie mogelijk een goede buffer blijken tegen de beurscorrectie."Ook de cryptomiljonairs kregen klappen in 2022."Er zijn wel wat mensen rijk geworden met cryptomunten. Er zitten wel wat miljonairs bij, maar je mag het belang van cryptomunten niet overschatten. De totale marktkapitalisatie is beperkt."Zijn vrouwen aan een inhaalbeweging bezig?"Voor België weten we het niet. Wereldwijd zijn ongeveer 10 procent van alle mensen met een vermogen van meer dan 30 miljoen dollar vrouwen. De rol van de pater familias is meer en meer achterhaald. De oudere generatie betrekt er al veel vroeger de jongere generatie bij. Er zijn ook steeds meer vrouwen die via een carrière vermogen opbouwen. Banken zijn er mee bezig om de juiste private bankiers voor de klanten te vinden en vrouwen meer op hun wenken te bedienen."