De gratis bankoverstapdienst Bankswitching kent een groeiend succes. Het voorbije jaar kreeg de dienst meer dan 100.000 aanvragen, meldt bankenkoepel Febelfin.

In 2021 werden ruim 107.000 aanvragen gedaan om via Bankswitching over te stappen naar een andere bank. Dat zijn er 35.000 meer dan een jaar eerder. De groei is vooral te danken aan de uitbreiding van de dienst naar spaarrekeningen. Van alle bankoverstappen was 21 procent een overstap tussen spaarrekeningen.

Bankswitching biedt klanten die voor hun betaal- en spaarrekeningen willen overstappen naar een andere bank een snelle, makkelijke overstap zonder onderbreking van lopende betaalopdrachten. Het gaat om een initiatief van de banken.

