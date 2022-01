Het zogenaamde 'Livret A', een populair spaarboekje in Frankrijk, zal vanaf volgend maand 1 procent rente opleveren. Dat kondigde de Banque de France vrijdag aan. Ze houdt daarvoor rekening met de sterk gestegen inflatie.

Het is voor het eerst in ruim tien jaar dat de rente op het spaarboekje wordt opgetrokken. Na aanhoudende dalingen stond de vergoeding sinds 2020 onveranderd laag op 0,5 procent.

Livret A is onderworpen aan een aantal beperkingen: er geldt een maximaal spaarbedrag van 22.950 euro en elke Fransman mag maximaal één dergelijke spaarrekening hebben, die vrijgesteld is van roerende voorheffing. Volgens Franse media hebben 55 miljoen Fransen een Livret A. De spaarformule wordt gebruikt voor de financiering van de socialewoningbouw.

