Er stond eind vorig jaar opnieuw meer dan 300 miljard euro op de Belgische spaarboekjes. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Ook eind 2021 en in de zomer stond er al eens meer dan 300 miljard euro op de gereglementeerde spaardeposito's, maar dat bedrag zakte de maanden nadien.

Het klassieke spaarboekje groeit al meer dan een jaar nauwelijks aan. Eind 2021 werd voor het eerst de kaap van 300 miljard euro gehaald, maar nadien ging het bergaf tot in zomer opnieuw de symbolische grens werd overschreden. In het najaar ging het weer bergaf.

De hoge inflatie speelt waarschijnlijk een rol, waardoor er minder gespaard kan worden. Op de Belgische zichtrekeningen staat er sinds augustus 16 miljard euro minder, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Daarnaast worden andere spaarproducten met een hogere rente weer interessanter. Zo groeiden de termijnrekeningen het afgelopen halfjaar met 7 miljard aan, tot het hoogste peil sinds 2017, berekende De Tijd donderdag.

