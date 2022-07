Belfius zal vanaf 1 september geen negatieve rente meer aanrekenen voor gelden van ondernemingen en rechtspersonen. Dat kondigt de bank aan, nadat KBC en ING België al een gelijkaardige maatregel namen.

De beslissing komt er 'op basis van de recente evolutie van de markten en van de evolutie van het monetair beleid dat werd aangekondigd door de ECB', klinkt het in een mededeling.

De negatieve rente bij Belfius geldt voor ondernemingen en rechtspersonen. Voor particulieren verandert er niets, want de bank had voor hen geen negatieve rente ingevoerd.

