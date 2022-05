Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne werden maar liefst 11.292 bankrekeningen geopend door Oekraïense vluchtelingen in België. Belgische banken bieden hen de basisbankdienst aan, die de Oekraïners toelaat deel te nemen aan de samenleving.

De basisbankdienst zorgt ervoor dat vluchtelingen toegang hebben tot een zichtrekening en een bankkaart waarmee ze basisbetalingen kunnen uitvoeren. Sinds februari zijn er in totaal 11.292 van die rekeningen geopend door Oekraïense vluchtelingen. Hiermee kunnen ze hun loon of uitkering ontvangen, geld opnemen en betalingen doen. Zo'n rekening maakt het hen dus makkelijker om in de samenleving te functioneren.

Om ervoor te zorgen dat de Oekraïense alle juiste informatie krijgen over de regeling van hun bankzaken in België, heeft Febelfin, de federatie van de Belgische financiële sector, een folder gemaakt waarin alle informatie te vinden is. De folder is beschikbaar is zes veschillende talen, Oekraïens, Russisch, Engels, Frans, Nederlands en Duits, en geeft antwoord op veelgestelde vragen in verband met de basisbankdienst. Hij zal verspreid worden via Fedasil en de informatiewebsite van de federale overheid.

