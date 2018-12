Nog 16 miljard Belgische frank niet omgewisseld naar euro

België is sinds 2002 overgeschakeld op de euro, maar toch circuleren nog altijd heel wat Belgische franken. In totaal gaat het om 16 miljard, omgerekend stemt dat ongeveer overeen met 400 miljoen euro. Van de laatst gedrukte serie die in totaal 273,8 miljoen biljetten telde, zijn er nog 15 miljoen - of 5,5 procent - niet binnengebracht.

Ze worden zowel in binnen- als buitenland opgepot, of zijn per ongeluk weggegooid of stukgegaan, zegt de woordvoerder van de Nationale Bank, Geert Sciot. Vooral de briefjes van 100 en 200 frank blijken 'vermist'. Van de laatste serie is nog altijd bijna 10 procent van de 200 frank-briefjes niet binnengebracht, voor de 100 frank-biljetten is dat bijna 12 procent. Ter vergelijking: van de briefjes van 10.000 frank is maar 0,8 procent niet teruggekeerd naar de Nationale Bank. 'Logisch', zegt Sciot. '10.000 frank is natuurlijk veel meer waard, dus mensen zijn meer geneigd om die binnen te brengen.'

Het voorbije jaar werden meer dan 115.000 biljetten omgewisseld, goed voor ruim 300 miljoen euro, aldus Sciot. Dat bedrag daalt jaar na jaar, maar de Nationale Bank blijft het ruilsysteem in tegenstelling tot de collega's in bijvoorbeeld Frankrijk, Griekenland en Italië wel in stand houden. Alle biljetten die van 1944 tot 2001 zijn gedrukt, kunnen ingeruild worden, behalve die van 20 en 50 frank. Ook munten kunnen niet worden ingeruild.

Voor inruiling kunnen mensen elke werkdag terecht aan het loket van de Nationale Bank in Brussel of ze kunnen de biljetten opsturen met de post, samen met een vragenlijst die ze online terug kunnen vinden. Het exacte bedrag wordt dan op de bankrekening gestort.

De lijst van de inwisselbare en niet-inwisselbare biljetten vindt u hier