De Duitse digitale bank N26 heeft in verschillende Europese landen, ook in België, rekeningen van klanten geblokkeerd. Volgens de bank kadert de maatregel in de strijd tegen witwaspraktijken.

Vorige week trokken klanten van N26 in Duitsland, Frankrijk en Italië aan de alarmbel. Zij konden niet meer aan hun geld omdat hun rekening bij N26 geblokkeerd was. Dit weekend bleek dat ook Belgische gebruikers getroffen waren. Volgens een bericht in de krant Het Laatste Nieuws zijn honderden rekeningen van Belgen bij N26 niet meer toegankelijk.

De Duitse neobank plaatste vorige week een bericht op haar website dat de problemen kaderen in haar anti-witwasbeleid. N26 werd in het verleden al meermaals door de toezichthouders op de vingers getikt wegens ernstige tekortkomingen in het bestrijden van witwassen van geld en financiering van terrorisme. Verschillende criminele organisaties zouden rekeningen van N26 gebruikt hebben voor illegale doeleinden.

De Duitse toezichthouder Bafin plaatste N26 vorig jaar onder verhoogd toezicht. Bafin waarschuwde de bank dat ze geen nieuwe klanten meer zou mogen aanvaarden als ze de strijd tegen fraude en witwassen niet opvoerde. In Italië legde de Banca d'Italia daadwerkelijk die maatregel op.

Bewijs van herkomst

Volgens N26 zijn er mogelijk fouten gebeurd zijn bij het toepassen van strengere antiwitwascontroles door de bank. Daardoor zouden rekeningen van bepaalde klanten onterecht geblokkeerd of afgesloten zijn. Hoe de bank dat wil oplossen, wordt niet duidelijk gemaakt.

Klanten van N26 maken zich ernstig zorgen omdat in sommige gevallen het geld van hun rekening verdwenen is. Ze kunnen dat bij de bank terugvorderen maar enkel als ze een bewijs voorleggen dat de herkomst van de middelen aantoont. Sommige klanten vrezen dat de problemen een voorbode zijn van een faillissement.

N26 is samen met Revolut een van de meest succesvolle digitale neobanken in Europa. Ze zou al 7 miljoen klanten en 1.500 medewerkers tellen. Vorig jaar besliste N26 om zijn activiteiten in de VS op te doeken en zich te concentreren op Europa. Critici vinden dat N26 te lang enkel bezig was met het aantrekken van nieuwe klanten zonder voldoende aandacht te besteden aan de controle op witwassen en het naleven van de bancaire regelgeving.

Lees hier het bericht dat N26 op zijn website publiceerde: https://n26.com/en-eu/blog/why-does-n26-block-accounts

