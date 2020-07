De Belgische gezinnen hebben in het eerste kwartaal van dit jaar maar liefst 19,1 procent van hun inkomen in spaargeld omgezet. Dat is een record en aanzienlijk meer dan in de drie maanden voordien, toen de zogenoemde brutospaarquote 'slechts' 12,7 procent bedroeg. Dat blijkt vrijdag uit statistieken die de Nationale Bank (NBB) publiceerde.

Dat de gezinnen in het eerste kwartaal van dit jaar meer geld opzij konden zetten, komt onder andere doordat hun consumptieve bestedingen met 6 procent daalden. Bovendien nam hun beschikbare inkomen met 1,4 procent toe ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Hoewel bepaalde componenten van het beschikbaar inkomen negatief werden beïnvloed door de coronacrisis en de lockdown, evolueerden andere gunstiger, aldus de Nationale Bank.

Belg gaat nog meer sparen

Volgens de NBB blijkt uit meer actuele cijfers dat de spaarquote de voorbije weken bovendien nog flink is toegenomen. 'We verwachten dat de Belg dit jaar veel meer gaat sparen dan de voorbije jaren en dat is een goede zaak', zegt woordvoerder Geert Sciot.

'Je moet in deze COVID-tijden het consumptiegedrag van de Belgen niet verder gaan aanporren. Door de lockdown hebben ze minder geld kunnen uitgeven aan bijvoorbeeld reizen of andere zaken, en veel gezinnen hebben meer kunnen sparen dan anders. En dat is goed nieuws, want dat betekent dat er weinig of geen bijkomende maatregelen meer nodig zijn om de consumptie van de Belg te stimuleren', aldus Sciot. 'Tijdens een crisis is zo'n hoge spaarquote eigenlijk een positief element want dat geeft aan dat mensen tijdens de crisis niet armer zijn geworden', klinkt het.

Investeringen nemen af

De investeringsquote van de gezinnen - de uitgaven voor bouw en renovatie van woningen - daalde en viel terug tot 8,9 procent van het beschikbaar inkomen, tegenover 9,6 procent in het vierde kwartaal van 2019. De investeringen zijn immers gevoelig gedaald - met 5,5 procent -, terwijl het beschikbaar inkomen is blijven stijgen, verduidelijkt de Nationale Bank .

Dat de gezinnen in het eerste kwartaal van dit jaar meer geld opzij konden zetten, komt onder andere doordat hun consumptieve bestedingen met 6 procent daalden. Bovendien nam hun beschikbare inkomen met 1,4 procent toe ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Hoewel bepaalde componenten van het beschikbaar inkomen negatief werden beïnvloed door de coronacrisis en de lockdown, evolueerden andere gunstiger, aldus de Nationale Bank. Volgens de NBB blijkt uit meer actuele cijfers dat de spaarquote de voorbije weken bovendien nog flink is toegenomen. 'We verwachten dat de Belg dit jaar veel meer gaat sparen dan de voorbije jaren en dat is een goede zaak', zegt woordvoerder Geert Sciot. 'Je moet in deze COVID-tijden het consumptiegedrag van de Belgen niet verder gaan aanporren. Door de lockdown hebben ze minder geld kunnen uitgeven aan bijvoorbeeld reizen of andere zaken, en veel gezinnen hebben meer kunnen sparen dan anders. En dat is goed nieuws, want dat betekent dat er weinig of geen bijkomende maatregelen meer nodig zijn om de consumptie van de Belg te stimuleren', aldus Sciot. 'Tijdens een crisis is zo'n hoge spaarquote eigenlijk een positief element want dat geeft aan dat mensen tijdens de crisis niet armer zijn geworden', klinkt het.De investeringsquote van de gezinnen - de uitgaven voor bouw en renovatie van woningen - daalde en viel terug tot 8,9 procent van het beschikbaar inkomen, tegenover 9,6 procent in het vierde kwartaal van 2019. De investeringen zijn immers gevoelig gedaald - met 5,5 procent -, terwijl het beschikbaar inkomen is blijven stijgen, verduidelijkt de Nationale Bank .