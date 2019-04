Enkele actievoerders van Move Your Money, een initiatief van FairFin, Hart Boven Hard, Greenpeace en D'Urgent, hebben woensdag op het Brusselse Rogierplein naar aanleiding van de algemene vergadering bij Belfius gemanifesteerd tegen investeringen in fossiele brandstoffen.

De actievoerders hekelen dat de grootbanken in ons land 'nog steeds miljarden investeren in fossiele brandstoffen'. 'Wij willen niet dat banken met ons geld de klimaatopwarming versterken. We vragen deze banken om hun beleid in lijn te brengen met de klimaatakkoorden van Parijs', klinkt het. Ook de overheid kan volgens Move Your Money een belangrijke rol spelen. 'Enerzijds als regulator voor alle banken, anderzijds als enige aandeelhouder van Belfius.'

Eerder dit jaar startte FairFin al een campagne om de vier Belgische grootbanken - KBC, BNP Paribas Fortis, ING en Belfius - een resolutie te laten goedkeuren die hun beleid klimaatgerichter maakt. In het geval dit niet gebeurt, hebben al ruim 9.000 mensen zich geëngageerd om in juni 2019 van bank te veranderen.