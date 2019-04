Met de fiets naar het werk: goed voor uw gezondheid én portefeuille

Wie naar het werk fietst, komt in aanmerking voor een fietsvergoeding voor de afgelegde kilometers. De belastingvrije limiet van die gunstmaatregel is voor dit jaar zelfs opgetrokken. Leasingmaatschappijen spelen daar slim op in.

