Met de bus op reis is goedkoop (en niet eens zo slecht voor het klimaat)

Het Duitse Flixbus neemt zijn Franse concurrent Eurolines over. Behalve met Flixbus en Eurolines kan u ook goedkoop reizen met het eveneens Franse Ouibus. Het prijsverschil met de trein is groot. Het verschil in de ecologische voetafdruk met die van het vliegtuig nog groter.