Zoek in België twee gamechangers die de financiële sector met een innovatief businessmodel uitdagen, en je komt onvermijdelijk bij Aion en Cake terecht. "Waarde creëren voor je klanten gaat veel verder dan een fancy app hebben."

Ondanks de coronabeperkingen is er best wat activiteit in de flagshipstore van de digitale bank Aion op de Guldenvlieslaan in Brussel. Enkele ondernemers laten zich uitleggen wat het pakket Business Max inhoudt. "Dat biedt bedrijven een pakket digitale tools dat hen een hoop administratie uit handen neemt", legt Kim Van Esbroeck uit. "90 procent van onze klanten zijn particulieren en slechts 10 procent bedrijven en zelfstandigen. Dat willen we tegen begin volgend jaar in evenwicht brengen." De 42-jarige Mechelse is een bekende naam in de financiële sector, vooral door haar jaren aan de top van Bancontact. Nu leidt ze Aion. De digitale bank is een project van de Amerikaanse investeringsreus Warburg Pincus, die in 2019 de Belgische activiteiten van het Italiaanse Banca Monte dei Paschi overnam. Het businessmodel werd omgegooid en de bank nam begin dit jaar een nieuwe start onder de naam Aion. Klanten kunnen er bankieren à la Netflix. Een premiumabonnement van 19 euro per maand (39 euro voor ondernemingen) biedt toegang tot een brede waaier aan financiële diensten, alle kosten inbegrepen. Intussen is Davy Kestens in de weer bij het koffieapparaat. De 32-jarige Limburgse ondernemer verwierf nationale bekendheid door als 23-jarige naar Silicon Valley te trekken en daar het softwareplatform Sparkcentral uit te bouwen. Twee jaar geleden verkocht hij zijn bedrijf en keerde hij naar België terug. Maar ondernemersbloed kruipt waar het niet gaan kan. Kestens richtte Cake op, een bankingapp die gebruikers toelaat hun bankrekeningen te centraliseren en een beter inzicht geeft in hun inkomsten en hun uitgaven. Dat moet het financiële welzijn van de klanten verbeteren. Sinds kort kunnen aan Cake ook Aion-rekeningen worden gekoppeld, wat nieuwe Aion-klanten een welkomstgeschenk van 25 euro oplevert. "Zo steunen nieuwe spelers op de markt elkaar", zegt Van Esbroeck. Aion en Cake werken samen. Hebben beide ondernemingen dezelfde filosofie? KIM VAN ESBROECK. "Aion wil het geld van zijn klanten actief doen renderen. ( Lacht) Dat zijn mensen niet gewoon, dat een bank hen geld helpt te verdienen." DAVY KESTENS. "Hetzelfde geldt voor Cake. Wij willen dat dagelijks bankieren de klant niets kost en hem juist geld opbrengt. Het verschil met Aion is dat wij geen bank zijn. Cake is een databedrijf, met een app die alle bankrekeningen centraliseert. Daardoor krijgt de gebruiker inzicht in zijn bestedingen. Daarnaast commercialiseren wij zijn geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens. De inkomsten die we daaruit halen, delen we met de klanten. Als data het nieuwe goud zijn, mag de consument er ook iets aan verdienen." VAN ESBROECK. "We vertrekken allebei vanuit de filosofie dat de consument op de eerste plaats komt. De meeste mensen weten hoeveel hun zichtrekening bij de bank kost, maar hebben geen zicht op de talrijke verborgen kosten." Wat zijn die verborgen kosten? VAN ESBROECK. "De kosten om geld af te halen in het buitenland, voor een overschrijving in buitenlandse valuta, voor de aankoop en het beheer van een beleggingsfonds. Te veel om op te noemen. De traditionele banken leven van die verborgen kosten. Hun businessmodel is erop gebaseerd. Dat draaien wij om. Je weet vooraf wat je betaalt aan Aion. Je krijgt daarvoor een groot aanbod van financiële diensten en daar komt geen cent meer bij. Dat is een heel andere manier van bankieren." Hoe overtuigt u mensen dat ze beter af zijn bij Aion? VAN ESBROECK. "We moeten er eerst voor zorgen dat ze beseffen hoeveel hun klassieke bank hen kost - en dat hebben die banken natuurlijk niet graag. Pas als dat lukt, begrijpen ze dat ons aanbod van 19 euro per maand eigenlijk goedkoop is. In ons pakket zit bijvoorbeeld een spaarrekening met 1 procent rente (0,1% basisrente en 0,9% getrouwheidspremie, nvdr). Dat is ver boven wat gangbaar is op de Belgische markt. Maar evengoed zoekt Aion het laagste tarief voor je energie, je mobiele telefonie of je autoverzekering. Onze troef is transparantie, we zijn allergisch voor commissies. Als er toch een commissie wordt uitgekeerd, storten wij het geld door naar de klant. Wij garanderen dat wij de klanten meer geld opbrengen dan wat een premiumabonnement kost. Zo niet betalen we het verschil terug." KESTENS. "Ongeveer de helft komt van commerciële deals die wij sluiten met bedrijven. Zij kunnen via de app onze gebruikers cashbackkortingen aanbieden, op basis van hun transactiegeschiedenis. De andere helft komt van de verkoop van rapporten op basis van klantendata. Gebruikers zijn bereid hun data geanonimiseerd vrij te geven, als ze er iets voor in ruil krijgen. Gemiddeld heeft iedere gebruiker van de Cake-app al meer dan 10 euro verdiend. In totaal telt de app al meer dan 31.000 gebruikers. Dagelijks komen er 200 nieuwe gebruikers bij." KESTENS. "Als mensen daar een probleem mee zouden hebben, bestond Facebook al lang niet meer. Net zoals bij Aion is transparantie een van onze kernwaarden. Wij zijn duidelijk over wat we met de data doen en we geven mensen controle over hun data. Bovendien vrijwaren wij de privacy. Partners van Cake kunnen onmogelijk individuele transactiegegevens inzien. Daarover bestaat overigens een groot misverstand. Voor bedrijven zijn gegroepeerde data veel meer waard dan individuele data." VAN ESBROECK. "In groepsdata zitten de trends. Individuele data bieden geen zicht op trends." KESTENS. "Bij ons verdient de gebruiker eraan. De klassieke banken gebruiken de data vooral om meer producten aan hun klanten te verkopen en er zelf aan te verdienen. Cake is neutraal. Je verdient geld, ongeacht de bank waar je een rekening hebt. Het geld komt ook automatisch op je rekening. Je hoeft je niet te registreren of een deal te activeren. Wij willen de beste gebruikservaring bieden." VAN ESBROECK. "In de traditionele manier van bankieren is de neiging groot om je eigen producten naar voren te schuiven. Aion screent de spaarproducten van 26 banken en biedt zijn klanten de mogelijkheid aan het beste aanbod te kiezen. Wij zoeken het beste op de markt voor de klant." KESTENS. "Cake is geen bank. Het brengt een nieuw businessmodel, dat draait rond de gebruikservaring van de consument, in een sector die al eeuwen bestaat. Het succes van onze app bewijst dat in de banksector nog heel veel waarde te creëren valt. Ik verwacht toch dat we een aantal partijen wakker zullen schudden. De meeste banken beseffen stilaan dat ze meer moeten doen dan enkel financiële producten aanbieden." VAN ESBROECK. "De gevestigde banken zijn de voorbije jaren zelfgenoegzaam op hun lauweren gaan rusten. Dat wij nu een stok in het hoenderhok gooien, kan er alleen maar voor zorgen dat iedereen scherper en alerter wordt. Meer concurrentie komt de consument ten goede." VAN ESBROECK. "Twee derde van de Belgen vindt dat hun bank te weinig doet om hun geld te laten aangroeien of dat hun bank te weinig service biedt. Het is niet omdat je een fancy app hebt, dat je klanten tevreden zijn. Mensen verwachten van hun bank in de eerste plaats transparantie, eerlijke prijzen en een goed beheer van hun data." KESTENS. "Het draait niet om het aantal functionaliteiten dat een app biedt. Moet je een ticket van De Lijn kunnen kopen met je bank-app? Ik ben daar niet van overtuigd. Het budget dat een bank besteedt aan voetbalrechten, kan ze beter besteden aan het financieel ondersteunen van haar klanten. Een groep Belgen werkt en heeft dus een inkomen, maar flirt toch met de armoedegrens. Die mensen kunnen besparen op hun bestedingen, maar weten niet hoe. Daaraan kan een bank een wezenlijke bijdrage leveren. Die maatschappelijke rol hoort een bankier te spelen." VAN ESBROECK. "Ik verwacht een grote shift in mentaliteit. Banken moeten beseffen dat niet zij het centrum van de wereld zijn, maar de consument. Het traditionele model van 'ik ben de bank, ik heb kantoren, de klanten moeten maar naar mij komen als ze mijn producten willen', is voltooid verleden tijd. Het grote succes van bol.com en Zalando is dat ze de consument volgen tot in de huiskamer." KESTENS. "Ons uitgangspunt is gewoon helemaal anders dan dat van de banken. Wij willen zo veel mogelijk positieve impact hebben, maar wij hebben niet de ambitie om de plaats van de banken in te nemen. Niemand hoeft te verliezen als wij winnen."