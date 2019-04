Meer dan 10.000 Belgen klussen onbelast bij

Het nieuwe stelsel om onbelast bij te verdienen heeft succes. Het laat mensen toe een beperkt bedrag bij te verdienen zonder dat ze er belastingen of sociale bijdragen op betalen.

In juli 2018 creëerde de regering-Michel I het stelsel van het onbelaste bijklussen. Het is bedoeld voor mensen die in hun vrije tijd een centje bijverdienen met activiteiten in de deeleconomie of het verenigingsleven, of die occasioneel diensten verstrekken aan anderen. De bijklussers kunnen onder bepaalde voorwaarden tot 6250 euro verdienen in 2019, zonder dat ze op die inkomsten belasting of socialezekerheidsbijdragen betalen. Het plafond wordt elk jaar geïndexeerd. Voor het inkomstenjaar 2018 lag het maximum op 6130 euro.

...