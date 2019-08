Overweegt u de aanschaf van een nieuwe wagen of een tweedehandsauto te financieren met een autolening? Weet dan dat het ene krediet het andere niet is. Door rekening te houden met deze zes aandachtspunten, kunt u geld besparen.

1. Kijk verder dan uw huisbank

Een autolening is een flexibele oplossing om de aankoop van een wagen te financieren. Het is een zogenoemde lening op afbetaling waarbij u meestal maandelijks een deel van het geleende bedrag terugbetaalt, inclusief de intresten. De rentevoet van het krediet hangt af van de gewenste geldsom en van de looptijd. De maximale terugbetalingstermijnen zijn wettelijk vastgelegd in functie van het leenbedrag.

...