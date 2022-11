Het gaat om een forse renteverhoging: het Azur-spaarboekje gaat van 0,01 procent basisrente en 0,10 procent getrouwheidspremie naar respectievelijk 0,50 en 0,20 procent. Het tweede boekje, de High Fidelity-rekening, krijgt vanaf volgende maand 0,30 procent basisrente en 0,70 procent getrouwheidspremie, tegen 0,01 en 0,15 procent momenteel.

Keytrade Bank is een internetbank zonder kantorennetwerk die sinds 2016 in handen is van het Franse Crédit Mutuel Arkéa. De bank wil niet zeggen hoeveel spaargeld ze in beheer heeft of hoeveel klanten ze momenteel telt. In 2019 zei de bank ruim 300.000 klanten te tellen in België.

Keytrade Bank is niet de eerste die de rente optrekt. Eerder verhoogden ook Santander Consumer Bank, NIBC Direct, CKV en MeDirect al de vergoedingen op hun spaarboekjes. De grootbanken blijven voorlopig bij de wettelijke minimumrente van 0,11 procent (0,01 procent basis en 0,10 getrouwheidspremie) op hun gereglementeerde spaarrekeningen.

Is Keytrade Bank groot genoeg om grotere banken in beweging te krijgen?

Keytrade Bank is niet de eerste internetbank die de rente op spaarrekeningen verhoogt, maar wel de grootste. Als het gaat over spaarrekeningen is Keytrade Bank sinds jaar en dag de uitdager van de traditionele banken. De kans is dus groter dat de renteverhoging van Keytrade Bank iets in beweging zet op de Belgische spaarmarkt en mogelijk ook traditionele banken overtuigt om iets meer spaarrente te geven. Voorlopig zit er weinig beweging in rentevoeten van spaarproducten. Enkel voor tak21-spaarverzekeringen hebben enkele verzekeraars de forcing gevoerd.

Peter Vanden Houte, de hoofdeconoom van ING België, voorspelde in juni dat erin het najaar hier en daar Belgische banken de rente op de spaarrekeningen zouden beginnen verhogen. Recent zei Vanden Houte dat hij de kans groot achtte dat er voor het jaareinde nog financiële instellingen met renteverhogingen zouden komen, nu de Europese Centrale Bank (ECB) het pad van de renteverhogingen is ingeslagen. Maar de econoom verwacht wel dat de ECB het tempo van de renteverhogingen vanaf december wat zal vertragen.