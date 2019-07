Keytrade Bank neemt spaarrekeningen Moneyou over

Onlinebank Moneyou verlaat de Belgische markt. Keytrade Bank neemt de Belgische spaarportefeuille van de dochterbank van ABN Amro over, zo melden beide partijen dinsdag via een persbericht. Omwille van de aanhoudende lage rente ziet Moneyou te weinig groeimogelijkheden in ons land.