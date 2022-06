KBC was in 2016 de eerste Belgische bank die besliste dat kmo's en rechtspersonen niet langer gereglementeerde spaarrekeningen mochten aanhouden. Het is nu ook de eerste bank om die beslissing terug te draaien.

KBC meldt maandag in een persbericht: "KBC Bank (met inbegrip van KBC Brussels en CBC) besliste om - als gevolg van de aanhoudend stijgende marktrente en geplande renteverhogingen door de Europese Centrale Bank - vanaf 1 september 2022 geen negatieve rente meer aan te rekenen voor rechtspersonen en ondernemingen."

In 2016 was KBC de eerste Belgische bank die een negatieve rente begon aan te rekenen op de rekeningen van onder andere bedrijven, verenigingen of eenmanszaken. In plaats van rente te krijgen, moesten die rechtspersonen plots rente betalen. Op gereglementeerde spaarrekeningen is een rente onder nul verboden - er is een minimumvergoeding van 0,11 procent verplicht - en dus werden de traditionele spaarboekjes taboe voor rechtspersonen en voorbehouden voor natuurlijke personen.

In 2017 nam BNP Paribas Fortis een gelijkaardige beslissing. Ook bij de grootste bank van ons land kunnen rechtspersonen al jaren geen gereglementeerde spaarrekening meer aanhouden. ING België nam in 2017 de minder drastische oplossing om een plafond op de spaarrekeningen voor rechtspersonen te installeren.

Vermogende particulieren

In 2020 trok ING België die lijn ook door voor natuurlijke personen. Eerst gold er een spaarlimiet voor bedragen tot 1 miljoen euro op de spaarrekeningen, en sinds 2021 tot 250.000 euro. Boven die limiet wordt het saldo overgeschreven naar een andere rekening zonder rente. Zodra daar meer dan een half miljoen euro op staat wordt de depositorente van minus 0,5 procent die de banken bij de Europese Centrale Bank betalen, gewoon doorgerekend aan de klanten. ING België besliste onlangs om weer iedereen rente te geven.

Ook BNP Paribas Fortis voerde in april een nulrente in voor vermogende klanten met meer dan 250.000 euro op hun spaarrekening. Die bank kwam voorlopig nog niet terug op die beslissing.

Voor natuurlijke personen verandert er in september niets bij KBC. Vermogende klanten moesten bij KBC nooit betalen om hun geld te mogen parkeren bij de bank.

KBC meldt maandag in een persbericht: "KBC Bank (met inbegrip van KBC Brussels en CBC) besliste om - als gevolg van de aanhoudend stijgende marktrente en geplande renteverhogingen door de Europese Centrale Bank - vanaf 1 september 2022 geen negatieve rente meer aan te rekenen voor rechtspersonen en ondernemingen."In 2016 was KBC de eerste Belgische bank die een negatieve rente begon aan te rekenen op de rekeningen van onder andere bedrijven, verenigingen of eenmanszaken. In plaats van rente te krijgen, moesten die rechtspersonen plots rente betalen. Op gereglementeerde spaarrekeningen is een rente onder nul verboden - er is een minimumvergoeding van 0,11 procent verplicht - en dus werden de traditionele spaarboekjes taboe voor rechtspersonen en voorbehouden voor natuurlijke personen.In 2017 nam BNP Paribas Fortis een gelijkaardige beslissing. Ook bij de grootste bank van ons land kunnen rechtspersonen al jaren geen gereglementeerde spaarrekening meer aanhouden. ING België nam in 2017 de minder drastische oplossing om een plafond op de spaarrekeningen voor rechtspersonen te installeren.In 2020 trok ING België die lijn ook door voor natuurlijke personen. Eerst gold er een spaarlimiet voor bedragen tot 1 miljoen euro op de spaarrekeningen, en sinds 2021 tot 250.000 euro. Boven die limiet wordt het saldo overgeschreven naar een andere rekening zonder rente. Zodra daar meer dan een half miljoen euro op staat wordt de depositorente van minus 0,5 procent die de banken bij de Europese Centrale Bank betalen, gewoon doorgerekend aan de klanten. ING België besliste onlangs om weer iedereen rente te geven.Ook BNP Paribas Fortis voerde in april een nulrente in voor vermogende klanten met meer dan 250.000 euro op hun spaarrekening. Die bank kwam voorlopig nog niet terug op die beslissing.Voor natuurlijke personen verandert er in september niets bij KBC. Vermogende klanten moesten bij KBC nooit betalen om hun geld te mogen parkeren bij de bank.