Bij de vier grootbanken samen kwam er het afgelopen jaar nagenoeg geen geld bij op de gereglementeerde spaarrekeningen. De vraag is of de Belgen nog wel konden sparen als vanouds door de hoge inflatie? We vroegen het een tiental banken en kregen van zeven antwoord.

Bij de grootste bank van het land daalde het bedrag op spaarrekeningen van 70 naar 67 miljard euro. Die daling mag niet verwonderen, want BNP Paribas Fortis voerde op 1 april 2022 een maximum in voor spaarrekeningen van 250.000 euro. Alle spaargelden boven dat plafond werden overgeheveld naar niet-gereglementeerde spaarrekeningen, waarop de bank niet verplicht is een minimum aan basisrente (0,01%) en getrouwheidspremie (0,1%) te betalen. Daarnaast merkte BNP Paribas Fortis een "revival van de obligaties" op door de tegenvallende prestaties van aandelen in combinatie met de sterk gestegen rente. Na beleggingsfondsen en aandelen waren obligaties de populairste beleggingscategorie onder de klanten van BNP Paribas Fortis. In het zog van de obligaties vonden ook tak21-levensverzekeringen hun tweede adem. Die sprongen opnieuw over tak23-verzekeringen wat populariteit betreft.

Die sprongen opnieuw over tak23-verzekeringen wat populariteit betreft.

ING België heeft geen technische reden voor de daling van de spaarinlagen met zo'n 200 miljoen euro. "Door de stijgende energiekosten en de inflatie merken we dat mensen minder sparen", zegt een woordvoerder van de bank. "Onze klanten hebben wel nog steeds belangstelling om te beleggen, wat zich vertaalde in een toename van de verkoop van structured notes." Bij dit soort beleggingsproducten is er vaak een kapitaalbescherming van de inleg of een deel van de inleg van de klant, net zoals het geval is bij tak21-verzekeringen. Alleen vallen structured notes niet onder de depositobescherming tot 100.000 euro per persoon en per instelling waaronder tak21-verzekeringen en rekeningen wel vallen.

Bij Belfius kwam er in de loop van het jaar 300 miljoen euro bij op de spaarboekjes, maar de bank zag het jaar in twee helften uiteenvallen. In de eerste helft van 2022 kwam er geld bij op de spaarboekjes,in de tweede helft verdween er geld van de boekjes. Volgens Belfius begonnen de Belgen het jaar afwachtend, met de vinger op de knip door alle onzekerheden rond covid, energieprijzen, enzovoort. Ook beleggers zetten in de eerste jaarhelft meer geld op wachtrekeningen, in afwachting van vooruitzichten op een beter economisch klimaat. In de tweede jaarhelft daalde de koopkracht van de gezinnen zodat ze minder gemakkelijk konden sparen. Bovendien wijst de bank erop dat termijnrekeningen, obligaties en tak21-levensverzekeringen weer meer in de smaak van de spaarders vielen door de hogere rente. In de eerste jaarhelft lagen beleggingsproducten zoals Flex Invest Plan, waarmee beleggers periodiek in fondsen kunnen beleggen, en beleggingsfondsen (rechtstreeks of via tak23) nog goed in de markt. In de tweede jaarhelft kozen de klanten van Belfius meer en meer voor producten met een vaste rente door de aanhoudende turbulentie op de markten en de stijgende rente op spaarproducten.Lees verder onder de tabelKBC wist van de vier grootbanken in 2022 het meeste spaargeld aan te trekken: ruim 3 miljard euro. "De gereglementeerde spaarrekening blijft voor velen een vaste waarde", klinkt het. De instroom van nieuwe beleggers bij de doe-het-zelf-onlinebroker van de groep lag wat lager dan de voorgaande jaren. "Na de recordjaren 2020 en 2021 kwam de aangroei van nieuwe Bolero-beleggers en transacties lager uit in 2022. Dat ligt in lijn met onze verwachtingen en wat we in de markt zien, zeker in de huidige economische context." Desondanks telt Bolero 16 procent meer klanten dan eind 2021. Vooral jonge mensen vinden de weg: een op de drie nieuwe klanten is jonger dan 30 jaar en 55 procent is jonger dan 40 jaar. Het aantal beurstransacties lag het afgelopen jaar een kwart lager dan in 2021. Een klantenbevraging in het derde kwartaal leert dat de meeste klanten (61%) afwachten. Via internet werden 10 procent meer KBC-Beleggingsplannen, om gespreid te beleggen in fondsen, geopend in 2022 dan in 2021. Ook in gemengde fondsen en pensioenspaarfondsen zijn de klanten van KBC blijven investeren.Bij de middelgrote banken valt op dat Argenta 1,5 miljard euro spaargeld wist bij te winnen. "Al zagen we in de tweede helft van het jaar iets minder aangroei in spaargeld dan gewoonlijk. Er kwam wat druk op de spaarcapaciteit van consumenten", weet een woordvoerder van de bank te vertellen."Onze klanten zijn ook blijven investeren in 2022, met een vertraging in de tweede jaarhelft. Dat is niet onlogisch gezien de onzekerheden die op de markten wogen. Klanten blijven vertrouwen op breed gespreide beleggingsoplossingen, zoals het Argenta Invest Plan waarmee ze hun aankopen kunnen spreiden in de tijd, wat voor extra gemoedsrust zorgde. Door de stijgende rentevoeten konden we opnieuw betere voorwaarden aanbieden voor onze tak21-levensverzekeringen, waar onze defensievere klanten gretig gebruik van maakten."Argenta vertelt er nog bij dat een honderdtal klanten uitstel van betaling voor het woonkrediet heeft aangevraagd, een pak minder dan tijdens de coronacrisis. Dat ligt in lijn met de antwoorden van andere banken.Voor het eerst rapporteerden de fusiebanken Crelan, AXA en Europabank samen. "De aangroei voor 2022 bedraagt voor de Crelan Groep 600 miljoen euro (+ 2,06%). Dit cijfer werd enigszins negatief beïnvloed omdat tijdens het jaar ongeveer 400 miljoen euro aan gereglementeerd sparen van professionele klanten werd omgezet naar niet-gereglementeerd sparen. Als we dit effect neutraliseren bedraagt de aangroei ongeveer 1 miljard euro", legt een woordvoerder uit. Ook op de zichtrekeningen kwam er ruim een half miljard euro bij. Mensen namen door de lage rente niet meer de moeite om geld van zicht- naar spaarrekeningen over te schrijven."Door de rentestijging tijdens het laatste trimester merkten we opnieuw meer interesse voor obligaties en obligatiefondsen", merken ook Crelan, AXA en Europabank. "Ook de fondsen die inspelen op het klimaatthema en op duurzaamheid in het algemeen blijven gewilde beleggingsformules. Over het algemeen blijven de beleggers een voorzichtige houding aannemen en blijven ze gelden op de spaarrekening parkeren."Lees hier welke bank het meeste rente biedt voor uw specifieke spaarvermogen.