De Nederlandse bank ING voert vanaf 1 januari 2021 een negatieve rente door in België. Die geldt wel enkel voor rijke particulieren en bedrijven, en bijgevolg niet voor de gewone spaarder.

Concreet plafonneert ING het bedrag dat particuliere klanten op een gereglementeerde spaarrekening kunnen zetten op 1 miljoen euro. Op die rekeningen moeten banken wettelijk minimaal 0,11 procent rente geven (0,01 procent basisrente en 0,10 procent getrouwheidspremie).

Alles wat boven dat miljoen zit, wordt overgeschreven op een zichtrekening. Daar geldt een rente van 0,0 procent, opnieuw tot een bedrag van 1 miljoen euro. Vanaf bedragen hoger dan een miljoen op die zichtrekening komt er een negatieve rente van -0,50 procent. ING preciseert nog dat het rentetarief geldt per rekening, en niet per klant.

Wat bedrijven betreft, hanteerde ING België sinds 2016 al negatieve rentes voor rekeningen van bedrijven met zeer grote deposito's. Vanaf 1 januari 2020 komt er een negatieve rente van -0,50 procent vanaf bedragen boven 1 miljoen euro.

ECB

ING verwijst voor de beslissing naar de aanhoudend lage of negatieve rentes waarmee de banken in Europa te maken krijgen. Die zijn het gevolg van het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) om de economische groei te stimuleren, klinkt het. 'ING België belast nu de impact van de lagere rentes door naar een klein gedeelte van de beheerde deposito's', zegt de bank. 'Deze renteaanpassing heeft geen gevolgen voor 99,9 procent van de particuliere klanten' en bij de bedrijfsklanten 'zal aan minder dan 1 procent een negatieve rente aangerekend worden'.

De ethische bank Triodos kondigde eerder deze maand aan dat begin december de gereglementeerde spaarrekeningen worden afgeschaft. In de plaats daarvan komen niet-gereglementeerde rekeningen met nulrente (en negatieve rente vanaf 500.000 euro).

