ING België stopt vanaf 1 september met het aanrekenen van een negatieve rente op het spaargeld van vermogende klanten en bedrijven. Dat heeft de bank woensdag aangekondigd.

Sinds juli vorig jaar geeft ING op gereglementeerde spaarboekjes alleen nog de vereiste minimumrente van 0,11 procent tot een bedrag van 250.000 euro. De volgende 250.000 euro wordt naar een zichtrekening zonder rente versluisd. En wie nog meer geld bij de bank heeft, moet daarop een strafrente van 0,5 procent betalen.

Die regeling gaat vanaf september op de schop. Er zal dan geen maximum bedrag meer gelden op de gereglementeerde spaarrekeningen, aldus ING België. Ook de strafrente voor bedragen boven 500.000 euro verdwijnt. De beslissing geldt ook voor het overgrote deel van de bedrijfsklanten van ING België.

ECB

De bank verwijst voor haar beslissing naar 'de recente evolutie van de Europese rentemarkt'. Donderdag komt de ECB bijeen en de verwachting is dat de centrale bank de rente zal optrekken. Ook de negatieve depositorente van 0,5 procent die de banken moeten betalen voor overtollige deposito's die niet omgezet worden in kredieten zou binnenkort geschrapt worden. Het is die rente die de meeste grootbanken doorrekenen aan hun vermogende en bedrijfsklanten.

ING wijst er in een persbericht op dat de grote meerderheid van zijn klanten niet getroffen wordt door de huidige regeling. 'De negatieve rentevoet wordt tot op heden toegepast op een klein deel van de klantendeposito's (minder dan 2,5 procent van de zakelijke klanten en minder dan 0,5 procent van de particuliere klanten).'

Sinds juli vorig jaar geeft ING op gereglementeerde spaarboekjes alleen nog de vereiste minimumrente van 0,11 procent tot een bedrag van 250.000 euro. De volgende 250.000 euro wordt naar een zichtrekening zonder rente versluisd. En wie nog meer geld bij de bank heeft, moet daarop een strafrente van 0,5 procent betalen. Die regeling gaat vanaf september op de schop. Er zal dan geen maximum bedrag meer gelden op de gereglementeerde spaarrekeningen, aldus ING België. Ook de strafrente voor bedragen boven 500.000 euro verdwijnt. De beslissing geldt ook voor het overgrote deel van de bedrijfsklanten van ING België.De bank verwijst voor haar beslissing naar 'de recente evolutie van de Europese rentemarkt'. Donderdag komt de ECB bijeen en de verwachting is dat de centrale bank de rente zal optrekken. Ook de negatieve depositorente van 0,5 procent die de banken moeten betalen voor overtollige deposito's die niet omgezet worden in kredieten zou binnenkort geschrapt worden. Het is die rente die de meeste grootbanken doorrekenen aan hun vermogende en bedrijfsklanten.ING wijst er in een persbericht op dat de grote meerderheid van zijn klanten niet getroffen wordt door de huidige regeling. 'De negatieve rentevoet wordt tot op heden toegepast op een klein deel van de klantendeposito's (minder dan 2,5 procent van de zakelijke klanten en minder dan 0,5 procent van de particuliere klanten).'