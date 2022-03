Bedankt aan alle handige Harry's en Hanna's die online filmpjes delen van hun kluswerk. Dankzij jullie kon ik mijn fietsversnellingen afstellen, hangt het rekje in de keuken stevig tegen de muur en sluit de deur van mijn koelkast weer perfect, net als de rits van mijn dochters jas.

Gaan millennials anders met geld om dan babyboomers? We laten hen graag zelf aan het woord. Rosalie Heens is projectmedewerker bij Repair&Share.

Voor mijn ouders, en zeker mijn grootouders, was doe-het-zelven de normaalste zaak van de wereld. Was er iets kapot? Dan herstelde je dat. Of je kende wel iemand die je daarbij kon helpen. Voor mijn generatie is dat niet langer het geval. Je denkt misschien: spullen zaten vroeger eenvoudiger in elkaar, dus waren ze ook makkelijker te repareren. Maar er is meer aan de hand. Ergens onderweg zijn we de attitude en het zelfvertrouwen kwijtgeraakt om dingen te fiksen.

Vooruitgang

Gelukkig zijn er de handige Harry's en Hanna's op YouTube die tegen de stroom in roeien. Met veel liefde en geduld leggen ze je stap voor stap uit hoe je een klus het best aanpakt. Je treft ze doorgaans in een ietwat rommelige keuken of garage. De spullen die ze repareren en het gereedschap dat ze gebruiken, zien eruit alsof ze al jaren trouw dienstdoen. Tijdens de klus morsen ze al eens een druppel lijm. Soms moeten ze meerdere pogingen ondernemen voor hun herstelling lukt. Ze delen hun kennis en tijd met iedereen die daar behoefte aan heeft, gratis en onbaatzuchtig. Dat is wat ik mij altijd heb voorgesteld bij 'menselijke vooruitgang': dat we onze kennis, creativiteit en vaardigheden inzetten om elkaar vooruit te helpen, om als mensheid vooruit te gaan.

In de circulaire economie zal de vraag naar STEM-profielen alleen maar toenemen.

De dienst die de Harry's en Hanna's ons bewijzen, online maar net zo goed offline als vrijwilliger in een Repair Café, gaat veel verder. Door te tonen hoe je iets goed kunt onderhouden of repareren, stimuleren ze ons om spullen langer te gebruiken in plaats van ze te vernieuwen. Dat is een heel efficiënte manier om minder grondstoffen en energie te verbruiken en minder CO2 uit te stoten. In één moeite beperken we de afvalberg.

STEM

Wat typeert de Harry's en Hanna's? Ze zijn creatief. Ze gaan stap voor stap te werk, analyseren hoe iets in elkaar zit. Ze achterhalen de oorzaak van een defect, proberen een oplossing te vinden, leren uit mislukte reparaties hoe ze betere oplossingen kunnen uitdokteren enzovoort.

In het onderwijs identificeren we die vaardigheden als STEM-vaardigheden: science, technology, engineering en mathematics. Aan die vaardigheden is er op de arbeidsmarkt een groot tekort. In de circulaire economie zullen het onderhoud en de reparatie van spullen belangrijker worden. Dat zal de vraag naar STEM-profielen alleen maar doen toenemen.

Met het project Repair Teens proberen Repair&Share, Bemas en Vives Hogeschool samen met bedrijven jongeren te enthousiasmeren voor STEM. Maar ook fabrikanten van spullen kunnen een steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door meer vertrouwen te hebben in hun (toekomstige) klanten en werknemers en online meer videohandleidingen, herstelinformatie en onderdelen te verstrekken waarmee mensen zelf aan de slag kunnen. Zo kunnen meer mensen hun STEM-vaardigheden ontwikkelen.

