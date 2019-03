Hoe veilig is uw bankkluis voor inbraak en de fiscus?

Met een spectaculaire inbraak in een kluizenzaal veroorzaakten enkele criminelen onlangs ongerustheid bij heel wat huurders van een bankkluis. Hoe veilig is de inhoud van uw kluis? En ligt de fiscus op de loer?

Het leek wel een Hollywoodfilm toen enkele criminelen er begin dit jaar in slaagden via de riolering en een onderaardse gang tot in de kluizenzaal van een Antwerps filiaal van BNP Paribas Fortis te komen en enkele kluizen open te breken. Wie een kluis huurt, hoeft zich echter geen al te grote zorgen te maken. In principe is de volledige inhoud van een kluis bij elke bank verzekerd tegen diefstal, brand en waterschade. Toch doet de huurder er goed aan aandachtig de algemene voorwaarden voor de verhuring van een kluis te lezen. Zo sluiten nogal wat banken de schade die rechtstreeks het gevolg is van oorlogsdaden of van terrorisme uit.

...