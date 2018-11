Hoe bespaart u op streamen?

Audio of video in streamingformaat is handig, omdat u dan niets hoeft te downloaden. Dat is ook de reden waarom platformen als YouTube, Netflix, Spotify en Apple Music zo populair zijn. Ze verbruiken wel veel data. In een wifi-omgeving is dat meestal geen probleem, maar wanneer u via 4G luistert of kijkt op uw smartphone of tablet, botst u al snel tegen de limieten van uw maandabonnement aan. Telecomoperatoren willen dat voorkomen met formules die een onbeperkt dataverbruik beloven.

...