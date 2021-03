Grootouders voor het Klimaat (GVHK), een vzw van senioren die zich inzetten tegen de klimaatverandering, roept 55-plussers op om bij hun bank aan te dringen op een duurzaam investeringsbeleid. De organisatie lanceert daarover een campagne, zo heeft ze donderdag aangekondigd.

'We moeten dringend maatregelen nemen om de transitie naar een groenere samenleving te realiseren', legt GVHK-ambassadeur en oud-politica voor Groen Vera Dua uit. 'Er zal heel veel geld nodig zijn om dit waar te maken. We stellen vast dat veel senioren een spaarcentjes opzij hebben gezet in de loop van hun leven en het belangrijk vinden dat hun bank investeert in een duurzame toekomst voor onze kleinkinderen.'

Daarom roept Grootouders voor het Klimaat alle 55-plussers op om naar hun bank, verzekeraar of pensioenfonds te stappen met eisen rond duurzaam investeren. De organisatie heeft een modelbrief met vragen voor banken opgesteld, en werkt ook nog aan een 'zelfscan' waarmee mensen zullen kunnen nagaan in welke mate hun spaargeld en beleggingen voor klimaatvriendelijke initiatieven worden ingezet. De organisatie verwacht daarnaast ook inspanningen van de financiële sector en de overheid.

De actie, die ontstond in de Gentse afdeling van GVHK, krijgt steun van een aantal bekende gezichten. Een van de trekkers is Frans De Clerck, medeoprichter van de duurzame Triodos Bank in België, maar onder meer ook regisseur Nic Balthazar, klimaatactiviste Anuna De Wever, UGent-rector Rik Van de Walle, auteur Stefan Hertsmans en de Gentse burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) steunen de campagne.

