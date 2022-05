Veertig procent van de gezinnen heeft het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen, zo zegt de Gezinsbond op basis van een enquête die ze bij 7.000 gezinnen heeft uitgevoerd. Om de problematiek aan te kaarten, voerde de Gezinsbond vrijdag actie op het Ladeuzeplein in Leuven. Daarbij werd ook letterlijk 'de alarmbel' geluid.

De actievoerders brachten een grote kop-van-jut mee naar de markt op het Ladeuzeplein: voorbijgangers konden met een hamer op een staaf slaan, waardoor een bel op hoogte begon te klingen. Zo wilde de Gezinsbond laten zien dat ze letterlijk de 'alarmbel' luidden. Want de financiële situatie van sommige gezinnen is nijpend, zegt de groep. 'Door de stijgende prijzen heeft veertig procent van de gezinnen het financieel moeilijk om op het einde van de maand de rekening te betalen', stelt Jeroen Sleurs, algemeen directeur van de Gezinsbond.

'Het gaat niet alleen om de tien procent armste gezinnen, maar eigenlijk om heel de werkende middenklasse. Iedereen met een inkomen lager dan het mediaan inkomen voelt het.'

Uit de enquête blijkt voorts dat ruim tachtig procent van de gezinnen op een of andere manier moet besparen. Dat kan gaan om het uitstellen van de aankoop van bepaalde luxegoederen, maar het heeft volgens Sleurs ook meer en meer te maken met basisuitgaven, zoals kleding en voeding. 'Tien procent bespaart zelfs op schooluitgaven', zegt Sleurs. 'En een op drie van de gezinnen geeft aan dat ze bepaalde onderhoudsuitgaven aan hun woning moeten uitstellen.'

De actievoerders brachten een grote kop-van-jut mee naar de markt op het Ladeuzeplein: voorbijgangers konden met een hamer op een staaf slaan, waardoor een bel op hoogte begon te klingen. Zo wilde de Gezinsbond laten zien dat ze letterlijk de 'alarmbel' luidden. Want de financiële situatie van sommige gezinnen is nijpend, zegt de groep. 'Door de stijgende prijzen heeft veertig procent van de gezinnen het financieel moeilijk om op het einde van de maand de rekening te betalen', stelt Jeroen Sleurs, algemeen directeur van de Gezinsbond.'Het gaat niet alleen om de tien procent armste gezinnen, maar eigenlijk om heel de werkende middenklasse. Iedereen met een inkomen lager dan het mediaan inkomen voelt het.'Uit de enquête blijkt voorts dat ruim tachtig procent van de gezinnen op een of andere manier moet besparen. Dat kan gaan om het uitstellen van de aankoop van bepaalde luxegoederen, maar het heeft volgens Sleurs ook meer en meer te maken met basisuitgaven, zoals kleding en voeding. 'Tien procent bespaart zelfs op schooluitgaven', zegt Sleurs. 'En een op drie van de gezinnen geeft aan dat ze bepaalde onderhoudsuitgaven aan hun woning moeten uitstellen.'