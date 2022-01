De grootste spaardrift van de gezinnen lijkt voorbij. Terwijl tijdens de lockdowns massaal geld werd opzijgezet, is het sparen nu opnieuw gedaald naar normale niveaus. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank.

In het derde kwartaal van afgelopen jaar zakte de spaarquote van de gezinnen - hoeveel procent ze van hun beschikbaar inkomen sparen - naar 13,5 procent. Ter vergelijking: in volle coronacrisis in het tweede kwartaal 2020 was dat bijna 26 procent, in het tweede kwartaal 2021 was dat 18,3 procent.

Het beschikbaar inkomen van de gezinnen steeg in het derde kwartaal 1,3 procent, terwijl door de versoepeling van de coronamaatregelen meer mogelijk was. Gevolg: de consumptie-uitgaven stegen met 7,3 procent. Dat maakt dat minder geld werd gespaard.

Met een spaarquote van 13,5 procent benaderen we volgens de Nationale Bank het langetermijngemiddelde.

Niet alleen in België wordt minder gespaard. De spaarquote in de eurozone daalde in het derde kwartaal naar 15 procent, het laagste niveau sinds het uitbreken van de coronacrisis, blijkt uit cijfers van het Europees bureau voor statistiek Eurostat. Toch sparen Europeanen nog steeds meer dan voor de coronacrisis.

