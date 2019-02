Gezinnen denken minder te kunnen sparen

De indicator die het consumentenvertrouwen meet, kwam in februari uit op -7, tegenover -6 in januari Dat is het laagste cijfer sinds eind 2016. Het is de vierde maand op rij dat de consument minder vertrouwen heeft.

De afbrokkeling van het vertrouwen komt vooral doordat de gezinnen denken de komende twaalf maanden minder te kunnen sparen. Het is van november 2014 geleden dat de spaarvooruitzichten zo laag waren. Gezinnen verwachten wel dat hun financiële situatie stabiel blijft.

De consumenten zijn voorts iets optimistischer geworden over de algemene economische situatie en iets somberder over de ontwikkeling van de werkloosheid.