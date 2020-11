Wie een spaarrekening opent bij de nieuwe bank NewB zal daarop geen rente ontvangen. Dat heeft de bank nog eens bevestigd.

Zaterdag vond een aandeelhoudersvergadering plaats bij NewB, een nieuw opgerichte bank waarbij de focus ligt op ethisch bankieren. Op de vergadering werd Thierry Smets benoemd tot nieuwe CEO.

De bank is nu operationeel. NewB zal niet-gereglementeerde spaarrekeningen aanbieden. Dat wil zeggen dat er geen wettelijke minimumrente van 0,11 procent zal gelden. 'De rente is nul procent', bevestigt een woordvoerster. Het is niet de bedoeling negatieve rentes aan te rekenen op spaargeld.

Volgens de woordvoerster is klant worden van NewB - de bank werkt met coöperanten - een 'bewuste keuze' en gebeurt dit niet om de rente.

