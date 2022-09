Het Fonds voor Financiële Geletterdheid van de Koning Boudewijnstichting heeft 22.589 euro toegekend aan vijf projecten van Vlaamse scholen.

Het Fonds voor Financiële Geletterdheid van de Koning Boudewijnstichting heeft 22.589 euro toegekend aan vijf projecten van Vlaamse scholen. Een school voor buitengewoon secundair onderwijs in Sint-Niklaas ontwikkelt een leerplatform dat alledaagse situaties met financiële transacties simuleert. Een atheneum in Merksem maakt podcasts over thema's die verband houden met het gezinsbudget, met opdrachten die de leerlingen met de hulp van hun ouders moeten uitvoeren. Een technische school uit Overijse gaat twee interactieve educatieve boxen voor leerlingen en hun ouders uitbreiden met voorbeelden uit de leefwereld van de ouders en spelelementen waarmee ouders en leerlingen hun financiële kennis testen. Een college in Jette zal een YouTubekanaal met lessen economie voor leerlingen van het vijfde en zesde middelbaar professionaliseren en aanvullen. En in Sint-Jans-Molenbeek creëren leerlingen, samen met de ULB, een coöperatief gezelschapsspel geïnspireerd op escapegames. Het fonds voor Financiële Geletterdheid werd in 2018 opgericht op initiatief van ING België en vijf vermogensbeheerders waarmee de bank wel vaker samenwerkt (Amundi Asset Management, AXA Investment Managers, BlackRock Investment Managers, NN Investment Partners en Schroders Investment Management).