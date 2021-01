De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft vrijdag gewaarschuwd voor ondernemingen die zich voordoen als een bekende bank en consumenten spaarformules voorstellen met een uitzonderlijk hoog rendement. Achter de aanbiedingen gaan oplichters schuil die uit zijn op het spaargeld van de aangeschreven consumenten.

De slachtoffers worden telefonisch of via e-mail gecontacteerd, soms zonder dat ze hierom gevraagd hebben, soms nadat ze hun contactgegevens op een onlineformulier hebben ingevuld. De oplichters stellen hen een spaarformule voor met een hogere interest dan op de markt en, meestal, met kapitaalwaarborg. Hun geld zien de gedupeerden echter nooit terug.

De fraudeurs misleiden de consumenten door ongevraagd de naam te gebruiken van een bekende bank. Zo kreeg de FSMA naar eigen zeggen meldingen binnen over oplichters die zich voorstelden als Lloyds Bank, Revolut-Trade of Barclays Bank. Mogelijk wordt ook de naam van andere financiële instellingen misbruikt.

De financiële waakhond roept consumenten nogmaals op om op hun hoede te zijn voor beloften van buitensporige winst. 'Als een rendement te mooi is om waar te zijn, is het dat ook', klinkt het. Wie twijfelt kan terecht op de FSMA-website om te achterhalen of een aanbieding een poging tot oplichting is.

