Sinds 1 september kunnen ouders met hun kinderen afspraken maken over hun nalatenschap. Er is steeds meer interesse voor zulke erfovereenkomsten, al blijft een stormloop voorlopig uit.

Sinds september vorig jaar kunnen ouders afspraken maken met hun kinderen over de schenkingen die ze hebben gedaan. De bedoeling is betwistingen na de dood van de ouders te vermijden, zodat de verdeling van de nalatenschap snel en zonder conflicten verloopt. Volgens cijfers van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat zijn sindsdien al meer dan 1164 erfovereenkomsten afgesloten. Er zijn ongeveer 1550 notarissen actief in ons land. Dat betekent dat nog lang niet elke notaris te maken heeft gekregen met de nieuwe erfovereenkomst. "Van een stormloop kun je niet spreken", zegt notaris Carol Bohyn. De erfovereenkomst is geen wondermiddel, weet ze. "Ruzies kunnen we er niet mee oplossen, maar voorkomen kunnen we die wel. In de praktijk zullen vooral families die in een goede verstandhouding leven - en dat zo willen houden - de stap naar de notaris zetten."

...