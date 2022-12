Belfius verhoogt de vergoeding op een bestaande spaarrekening en lanceert een nieuwe rekening. Het is de eerste grootbank die zich mengt in de strijd om de Belgische spaarder. Hoewel, strijd? Tot nu toe ging het om een robbertje tussen enkele kleinere banken. De vraag is of nog andere grootbanken zich in de strijd zullen werpen.

Belfius en VDK verhogen in het zog van de Europese Centrale Bank (ECB) vanaf 2 januari de vergoeding op de spaarboekjes. Belfius verwijst expliciet naar de jongste beslissing van de ECB om de beleidsrente opnieuw met 0,5 procentpunt te verhogen. Die beslissing volgt op twee iets grotere renteverhogingen met 0,75 procentpunt. Maar de centrale bank neemt nog maatregelen om geld en krediet weer duurder te maken."De nieuwe renteverhoging die de ECB op 15 december 2022 aankondigde, bevestigt duidelijk dat de rentestijging van structurele aard is", klinkt het in een persbericht van de Belgische grootbank, dat minder dan een kwartier na het persbericht van de ECB in onze mailbox zat. "Daarom gaat Belfius de basisrente en de getrouwheidspremie op zijn bestaande gereglementeerde spaarrekening respectievelijk verhogen van 0,01 tot 0,35 procent en van 0,10 tot 0,15 procent."Zowel de rente als de premie op het spaarboekje van Belfius stond op het wettelijke minimum. De premie is overigens pas verworven als het geld twaalf maanden onaangeroerd blijft. Voor mensen die het geld niet zo lang kunnen missen, is de vergoeding dus beperkt tot de basisrente van 0,35 procent op jaarbasis. Voor mensen die hun spaargeld het komende jaar niet hoeven aan te spreken, lanceert Belfius bovendien een iets beter renderend alternatief: de Belfius Fidelity spaarrekening, met een basisrente van 0,15 procent en een getrouwheidspremie van 0,65 procent. De totale vergoeding van geen van beide spaarrekeningen bij Belfius tikt de 1 procent aan, die verschillende internetbanken nu al bieden.Spaarders waren al een tijdje aan het morren, omdat lenen in 2022 wel duurder is geworden, maar ze nog steeds niet meer rente op hun spaargeld kregen. Ons spaargeld staat ook niet te slapen op spaarrekeningen. De banken gaan met het spaargeld aan de slag. Ze kopen bijvoorbeeld obligaties, die door de stijgende rente vandaag veel interessantere beleggingen zijn geworden dan een jaar geleden.Een aantal kleinere banken, zoals de traditionele, kleine West-Vlaamse spaarbank CKV en de internetbanken Santander Consumer Bank, Keytrade Bank en MeDirect, kwamen de voorbije weken tegemoet aan die verzuchtingen van de spaarders door de rente één of zelfs twee keer te verhogen. Ook de duurzame bank VDK had, volgens het persagentschap Belga, de vergoeding voor de digitale E-spaarrekening op 1 december al verhoogd tot 0,15 procent en de premie tot 0,35 procent. In de nasleep van de ECB-beslissing komt VDK nu ook met een hogere vergoeding voor zijn Jovo-jongeren- en Rentespaarrekening: de basisrente komt vanaf 2 januari op 0,25 procent en de getrouwheidspremie op 0,25 procent. Beide stonden van het minimum (0,01% + 0,1%).De inflatie is het voorbije jaar ook pijlsnel de lucht ingeschoten. Dat maakt dat spaarders met 1.000 euro, die ze een jaar geleden op hun spaarrekening hebben gezet, vandaag 10 procent minder kunnen kopen dan een jaar geleden. Klassiek komen de banken aan het einde van het oude jaar of bij de start van het nieuwe jaar met allerlei tariefverhogingen. Daarrond is het nu wel wat stiller dan andere jaren.