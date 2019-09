Wie zijn geld op een spaarboekje zet, wordt gegarandeerd armer. Hoe laat u uw geld toch nog een beetje renderen in deze bizarre tijden, zonder al te veel risico te nemen?

De Europese Centrale Bank (ECB) maakt het de Belgische banken moeilijk om meer dan de wettelijke minimumrente van 0,11 procent op spaarboekjes te bieden. We moeten allemaal weleens voor iets sparen of geld opzijzetten, al was het maar voor een comfortabele oude dag. Als we de banken vragen naar alternatieven voor het klassieke spaarboekje, komen doorgaans drie soorten beleggingen terug: tak21-verzekeringen, beleggingsfondsen met beschermingsmechanismes en gestructureerde producten. Wat zijn de voor- en de nadelen van die producten?

...