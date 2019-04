De bodem is (bijna) bereikt: wacht niet langer op lagere hypotheekrentes

De Duitse overheid betaalt geen rente meer om te lenen op tien jaar. De Belgische overheid leent bijna gratis. Maar de Belgische particuliere kredietnemers profiteren niet voluit mee. Door de bodem onder de spaarrentes is de bodem op de hypotheekrentes ook ongeveer bereikt.

Door de zorgen over de verslapping van de economische groei in de eurozone is de Belgische tienjaarsrente tot onder een half procent gezakt. Het is geleden van 9 november 2016 dat de Belgische overheid nog zo weinig moest betalen om krediet te krijgen. De centrale bankiers langs weerszijden van de Atlantische Oceaan tonen zich bezorgd over de gezondheid van de wereldeconomie. De Amerikaanse centrale bank is niet meer van plan de rente dit jaar nog een keer te verhogen. De Europese Centrale Bank belooft de rente minstens tot eind 2019 op het huidige, historisch lage niveau te houden.

...