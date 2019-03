Consumentenvertrouwen neemt licht toe

De indicator die het consumentenvertrouwen peilt, steeg van -7 in februari naar -6 in maart. Na vier opeenvolgende dalingen is de indicator van het consumentenvertrouwen licht gestegen, stelt de NBB vast. In oktober klokte de indicator van het consumentenvertrouwen af op 1 tot -1 in november. Vervolgens daalde het vertrouwen tot -5 in december en -6 in januari.

De gezinnen zijn in maart vooral iets optimistischer geworden over hun toekomstige financiële situatie (-1 tegenover -3 in februari). Ze denken ook wat meer te kunnen sparen (-4 tegenover -8 een maand eerder). Er is ook wat minder pessimisme over de economische situatie in ons land (-11 tegenover -12 een maand eerder). De gezinnen zijn wel meer bezorgd over de werkloosheidsvooruitzichten (9 tegenover 6 in februari - een stijging wijst in dat geval op een minder gunstige ontwikkeling en een daling op een gunstigere).