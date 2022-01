BNP Paribas Fortis gaat vanaf 1 april het toegelaten maximumbedrag op een gereglementeerde spaarrekening beperken tot 250.000 euro. Boven dat bedrag zal geen rente meer worden gegeven, aldus de bank

Concreet zullen bedragen boven de 250.000 euro op een spaarrekening ter beschikking worden gesteld op een depositorekening, die een rentevoet van 0 procent kent. Bovendien zal vanaf vandaag - maandag 17 januari - het aantal gereglementeerde spaarrekeningen worden beperkt tot één rekening per houder. Die beperking geldt niet voor spaarrekeningen die al waren geopend voor 17 januari.

BNP Paribas Fortis zal ook geen getrouwheidspremie uitkeren voor het bedrag boven de 250.000 euro dat wordt overgeheveld naar een andere rekening. Bij wijze van vergoeding zal wel een financiële compensatie worden betaald. Daar moet wel 30 procent roerende voorheffing op worden betaald.

BNP Paribas Fortis is marktleider voor spaarrekeningen in ons land. De bank is niet de eerste die met een nulrente komt. Eerder deed ING dat al, net als enkele kleinere vermogensbanken. Voor bedragen boven de 500.000 euro geldt bij ING zelfs een negatieve rente

BNP Paribas Fortis benadrukt dat voor meer dan 99 procent van de klanten de maatregel geen impact heeft. Ook de dochtermerken Fintro en Hello Bank! voeren de maatregel in. De bank verwijst naar de lage rentes op de markt. Banken betalen zelf geld aan de Europese Centrale Bank om overtollige spaargelden te parkeren bij de ECB.

