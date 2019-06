Klanten van BNP Paribas Fortis die een beroep kunnen doen op de diensten van private banking krijgen toegang tot een persoonlijke digitale kluis via de digitale service 'pax familia'.

Private banking of het beheer van grote vermogens blijft een dienst die gebaseerd is op een vertrouwensrelatie tussen bankier en klant. Dat was in het verleden zo en zal ook in de toekomst essentieel blijven, luidde het maandag bij de voorstelling van pax familia. Per jaar vinden 480.000 ontmoetingen plaats. 'Het doel is niet om die te verminderen, maar om meer efficiënte interactie te hebben', verklaarde Stéphane Vermeire, hoofd van de privatebankingdivisie.

BNP Paribas Fortis werkt hiervoor samen met de fintech 'pax familia', waar ze een belang heeft genomen van 25 procent in het kapitaal. In ruil mag de bank, exclusief voor de Belgische markt, het gelijknamige platform aanbieden aan al haar klanten private banking & wealth management.

'Het wordt voor de klant steeds moeilijker om een overzicht te krijgen van zijn volledig vermogen. De familiestructuren worden ingewikkelder en internationaler. Met pax familia bieden we een volledig gecentraliseerd en gesecuriseerd overzicht', legt Vermeire uit. Het vermogen van de klant kan er in detail worden opgelijst: van roerend vermogen tot vastgoed en andere waardevolle voorwerpen. Het platform laat ook simulaties toe rond cashflow- of successieplanning. De klant kan ervoor kiezen om derden (kinderen, notaris,...) in volledige of beperkte mate toegang te geven tot het platform. 'Pax familia biedt transparantie en dus gemoedsrust voor de klant', beklemtoont Vermeire.

Op groepsniveau is de private bank van BNP Paribas de grootste van de eurozone, en de nummer zeven wereldwijd. In België telt ze bijna 100.000 individuele klanten, met een totaalvermogen van 66,3 miljard euro. De gemiddelde leeftijd bedraagt 64 jaar (54 jaar voor de wealth-klanten met een vermogen van minstens 5 miljoen euro). Zes op tien van die klanten zijn actieve gebruikers van de app of pc-banking.